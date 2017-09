Utrechtse band Kensington staat op zaterdag 14 juli 2018 in de Amsterdam ArenA

Kensington staat op zaterdag 14 juli 2018 in de Amsterdam ArenA. De Utrechtse band verkocht eerder al tien keer de Ziggo Dome uit. Kaarten voor het ArenA concert zijn vanaf aanstaande woensdag 13 september te koop. Zojuist bevestigde Kensington in 'De Wereld Draait Door' dat de band op 14 juli 2018 een concert geeft in de Amsterdam ArenA. Zanger Eloi Youssef over deze volgende stap van de band: 'De afgelopen jaren hebben we met heel veel plezier in zowel grote als kleine zalen in Nederland gespeeld en daar zijn we heel trots op. Het is fantastisch dat we nu nog een stapje groter mogen door een concert te geven in de Amsterdam ArenA.'Uitverkochte shows. V



