Vernieuwd Volle Zalen in het kielzog van grote theaterpersoonlijkheden

In een vernieuwd seizoen van Volle Zalen worden zes iconen uit de Nederlandse podiumkunsten op een cruciaal moment in hun carrière geportretteerd. Presentator Cornald Maas volgt Youp van ’t Hek, Simone Kleinsma, Hans van Manen, Jacob Derwig, Claudia de Breij en Harrie Jekkers over een langere periode in binnen- en buitenland. Hij is bij belangrijke (privé-)momenten en schetst zo een indringend en intiem portret.

De zes theaterpersoonlijkheden worden gevolgd in het licht en zicht van een nieuw optreden of nieuwe voorstelling. Maas stelt elke aflevering een prikkelende vraag centraal en biedt zo een frisse en unieke kijk in de belevingswereld van de artiest.

Aflevering 1

De eerste aflevering is gewijd aan meesterchoreograaf Hans van Manen, inmiddels 85 jaar en over de hele wereld gelauwerd. Het Nationale Ballet eert dit najaar met de voorstelling ‘Ode aan de meester’ de man die als geen ander zijn stempel op de dans heeft gedrukt. Alleen in Frankrijk, het land dat Van Manen beschouwt als zijn tweede vaderland, is erkenning van zijn werk lang uitgebleven. Tot deze zomer, als hij in Montpellier de hoogste culturele onderscheiding krijgt. Hij wordt geridderd tot ‘commandeur des arts et des lettres’. Van Manen behoort daarmee tot een uiterst select gezelschap: David Bowie, T.S. Eliot, Bono, Roger Moore, Umberto Eco en Bob Dylan gingen hem voor. Cornald Maas reist met Van Manen mee naar het Internationale Dansfestival in Montpellier en ziet hoe de ‘oude meester’ het publiek aan z’n voeten krijgt. Waarom heeft dat zo lang geduurd in Frankrijk?

Van Jekkers tot De Breij

In de overige afleveringen komen, in volgorde van uitzending, de volgende theatergrootheden aan bod:

Harrie Jekkers vierde in de jaren tachtig successen met de band Klein Orkest en daarna als de cabaretier met de typische Haagse tongval en humor. Daarna verdween hij uit beeld en leefde meer dan twintig jaar teruggetrokken op Ibiza, waar hij nog steeds woont. Nu is Jekkers samen met Klein Orkest terug op het podium met een theatertour. Cornald Maas vraagt zich af waarom Jekkers het artiestenbestaan zo lang vaarwel heeft gezegd en nu tóch weer optreedt.

Jacob Derwig is een grote naam in de Nederlandse tv, film en toneelwereld, maar heeft een vurige wens om ook in een buitenlandse film of serie te spelen. Cornald spreekt met Derwig en zijn familie over de toekomst. Wat wil Derwig voor zijn droom opgeven?

2017 is voor zangeres en musicalster Simone Kleinsma een jaar met hoge pieken en diepe dalen. Hoe pakt ze haar leven weer op na de plotselinge dood van haar geliefde echtgenoot en creatief inspirator Guus Verstraete? Hoe is het om avond na avond als Annie in de musical ‘Was Getekend, Annie MG Schmidt’ te stralen voor het grote publiek, maar na afloop alleen huiswaarts te keren?

Youp van ‘t Hek verzorgt op 31 december aanstaande voor de negende keer de Oudejaarsconference en is daarmee veruit koploper. Youp geeft Cornald Maas een uniek inkijkje in de totstandkoming van ‘de Oudejaars’.

De commentaren op haar Oudejaarsconference waren lovend en ze is een geliefde tv-persoonlijkheid. Intussen werkte Claudia de Breij aan haar nieuwe theatervoorstelling ‘Nu’. Wat is de volgende stap in haar toch al succesvolle loopbaan? Cornald Maas doet een opvallende ontdekking…





