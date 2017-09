Viva la Vida….nieuwe single van Ray Benjamin

Op 2 december 1997 werd Ray Benjamin geboren in Leiden. Hij kon zowat eerder zingen dan praten. Regelmatig ging hij met zijn vader mee naar optredens en zong dan vaak een liedje met hem mee. Dat Ray het zingen echt leuk begon te vinden, en daar veel meer mee wilde dan af en toe een liedje meezingen, kwam hij achter in het café van zijn vader Café M’n Schoonmoeder in Leiden.Regelmatig pakte hij de microfoon en vermaakte de gasten kostelijk. Dat hij steeds beter werd bleef niet onopgemerkt.



