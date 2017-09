‘Voor altijd’….nieuwe single van Sister Sister

Sister Sister bestaat uit twee goedlachse en spontane meiden afkomstig uit Zuid Oost Drenthe. Samen vormen ze al jaren een ijzersterk en uniek zangduo. Waar ze ook optreden het dak zingen ze eraf! Geen repertoire is hun beide vreem. Of het nu gaat om de meezingers,rock,soul,country,Nederlands- of Engelstalig. Allround inzetbaar en altijd kwaliteit. Sister Sister bestaat uit de zussen Yonina enMelissa Hendriks beide van jongs af aan besmet met een virus dat zingen heet.



