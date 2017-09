Vrijdag 29 september verschijnt ‘Ga maar terug naar je eigen land’ van John de Bever

John de Bever is na een kortstondige tijd in Spanje en China terug in zijn eigen Nederland! Na een huwelijk met een Spaanse schone én een overvloed aan de Chinese keuken eindigt zijn avontuur. Wat overblijft is een koffer vol herinneringen én een duivelse blik! En weet je wat er tegen hem werd gezegd? 'Ga maar terug naar je eigen land'. Daarom presenteert Johnop 29 september zijn nieuwe single ‘Ga maar terug naar je eigen land’. Het is devoorloper van het album ‘Jij krijgt dielach niet van mijn gezicht’ dat 3 november uitkomt.



