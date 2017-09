Vrijkaarten voor Ammerse Piraten Feest

Nadat vorig jaar het tienjarig jubileum gevierd werd, gaat het befaamde Ammerse Piraten Feest in 2017 stug door met wederom een prachtig festival! Op zaterdag 14 oktober zal Sporthal De Ooievaar in Groot-Ammers (Zuid-Holland) op zijn kop worden gezet door Jan Smit, John de Bever, Stef Ekkel, Snollebollekes, René Karst en DJ Robert Pouwels. Ook op vrijdag 13 oktober is het al feest, dan met DJ Paul Elstak, De Alpenzusjes en DJ Jeroen van Dam. Tickets voor de vrijdag kosten € 12,50, voor de zaterdag € 17,50 en een passe-partout kost € 25,-.



klik hier voor het originele artikel