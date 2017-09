Vrijkaarten voor ‘Doe’s Gek’ in de IJsselhallen

De oud-organisatoren van LEGO WORLD komen tijdens de herfstvakantie terug met een gloednieuw evenement, gericht op kinderen van 4 t/m 14 jaar. Van vrijdag 27 t/m zondag 29 oktober staan de IJsselhallen in Zwolle in het teken van 'Doe's Gek', een spetterende belevenis waar kinderen kunnen spelen, kunnen ravotten, kunnen dromen, kunnen fantaseren, kunnen dansen en kunnen leren. Ruim 15.000 m² kinderplezier onder één dak en dat alles voor één prijs. Ook de LEGO stenen ontbreken niet op dit knotsgekke evenement.



