Vrijkaarten voor MEGA HOLLANDS XXL

Zaterdag 21 oktober keert het evenement MEGA HOLLANDS XXL terug naar De Cour in Terheijden (even ten noorden van Breda). Met live optredens van twaalf Hollandse artiesten, een geweldige lichtshow en een supersfeer wordt dit weer een avondje uit om nu al in je agenda te zetten! Je kunt deze keer genieten van optredens van topartiesten als Roy Donders, John de Bever, Sieneke, Willem Barth, Jeffrey Heesen, Jaman, Ferry de Lits, Jeffrey Kuipers, Nick Koot, Berry Daamen en David van Oosterhout. De deuren gaan open om 19.00 uur. Kaarten kosten € 15,- in de voorverkoop en zijn te bestellen via megahollandsxxl.nl. Voor TV Oranje Supporters zijn vrijkaarten beschikbaar! Lees meer…



klik hier voor het originele artikel