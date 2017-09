‘Was jij maar hier’….nieuwe single van Zangeres Angel

'Was jij maar hier'is de titel van de nieuwe single van Zangeres Angel. Het is een ballad met een klassieke achtergrond.Een lied dat volgens insiders anders klinkt dan haar vorige singles. De tekst van het liedje is geschreven door Ton Spronk en Angel zelf. Het liedje gaat over de liefde. Een vrouw die haar geliefde ontzettend mist en daarmee wil zeggen om er niet bij stil te staan…het leven gaat verder. 'Alles in het leven heeft een betekenis. Dus geniet van het leven. Want uiteindelijk komt het zoals het moet zijn', aldus Angel.



