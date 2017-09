Wesly Bronkhorst heeft de Oranje Kroon

Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 2 oktober is dat ‘Zal ik jou ooit nog zien’, de nieuwe single van Wesly Bronkhorst. Het gaat om een liveopname, gemaakt tijdens het concert dat de Amsterdamse zanger gaf in een uitverkocht Koninklijk Concertgebouw. Hij bracht daarbij een prachtige versie ten gehore,dat afkomstig is van zijn album ‘Op Weg’ uit 2015. Begeleid door een orkest met stemmige strijkers laat Wesly horen dat hij tot de top van de Nederlandstalige muziekwereld gerekend mag worden.



