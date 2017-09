Wesly Bronkhorst komt met live single ‘Zal ik jou ooit nog zien’

Het gaat geweldig met zanger Wesly Bronkhorst. 15 mei 2017 maakte hij er in het uitverkochte koninklijk Amsterdams concertgebouw nog een groot feest van tijdens het concert ter ere van zijn vijftien jarig jubileum.De nieuwe single ‘Zal ik jou ooit nog zien’ is net als de bijbehorende clip tijdens deze avond live opgenomen en is een voorloper op de DVD ’15 jaar Wesly Bronkhorst live in het Amsterdams Concertgebouw’ welke dit jaar nog uitkomt.Wesly laat hiermee zien en horen dat hij tot de top van de Nederlandstalige muziekwereld behoort.



