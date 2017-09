Wimmie Bouma lanceert krachtige gezongen ballad ‘Is het allemaal gelogen’

“Dit lied heb ik al zolang willen zingen en uitbrengen” waren de woorden van Wimmie Bouma in de Rooftop Studios van Edwin van Hoevelaak. “Nou, dat zeg ik je al jarenlang !” was de reactie van Edwin en zo geschiedde. Met deze nieuwe single van Wimmie Bouma laat de Zwolse zanger wederom horen wat hij in zijn muzikale mars heeft. Een krachtig gezongen ballad waar hij hoge ogen mee gaat gooien. De Nederlandse tekst is gemaakt door Dennie Christian en Edwin van Hoevelaak. Edwin deed ook de productie van de single.



klik hier voor het originele artikel