Zangeres Sammy-Yo zingt over haar kindermisbruik

Het is nooit debedoeling geweest van Sammy-yo een nummer te lanceren dat zo gevoelig en zo persoonlijk is. 'Doordat ik eindelijk instaat was om mijn trauma's te verwerken in de muziek en de song mij vrijheid en acceptatie gegeven heeft, besefte ik dat ik dat niet voor mezelf mocht houden, maar dat het gedeeld moest worden. Mijn wereld veranderde van destructie naar constructie en daar ben ik erg dankbaar voor. Het is een turbulente weg geweest vol met gevoelens van schaamte over de gebeurtenis maar nu ik vrij ben van deze gevoelens hoop ik mensen te inspireren zodat ook zij instaat zullen zijn zichzelf te bevrijden', aldus Sammy-Yo.



klik hier voor het originele artikel