Zevende studioalbum van Nick & Simon in elf jaar tijd verschijnt vandaag

Het nieuwe album van Nick & Simon, getiteld Aangenaam is vandaag verschenen. Aangenaam is het zevende studioalbum van Nick & Simon in elf jaar tijd en bevat onder andere de singles Zing! (feat Jayh) en Welkom. Voor het eerst maakten ze een plaat echt samen. Dat klinkt wellicht een beetje raar voor zo’n onafscheidelijk duo, maar schrijven d eden Nick & Simon voorheen altijd apart, omdat ze zo verschillend te werk gaan.Het album is samen met producer Gordon Groothedde tot stand gekomen.



