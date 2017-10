10 jarig jubileum feest van Bert Zwier laat Groningen mag je niet missen

“Ik ben ongelofelijk trots en blij met deze mijlpaal en het is mij een enorme eer dat ik dit mag vieren met zo’n groot feest in de Martiniplaza!”Dat zijn de woorden van Bert Zwier, ook wel de Zingende Visboer genoemd. Tien jaar geleden is het allemaal begonnen. Op de Vismarkt in Groningen, waar de viskraam van Bert al sinds jaar en dag staat, kon je hem al met regelmaat horen zingen. En ook op menig feestje liet hij zich horen. Gestart als hobby, maar inmiddels uitgegroeid tot een serieuze zangcarrière. Zijn agenda stroomde vol en er werden diverse singles en albums uitgebracht.Hij verzamelde de beste mensen om zich heen, want voor Bert is alleen het beste goed genoeg. Na een aantal succesvolle jaren met Jeroen Dirksen te hebben gewerkt maakte hij de overstap naar Emile Hartkamp en Norus Padidar.



