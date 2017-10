Aanstormend talent Melissa Smilda kan het wel eens heel ver gaan schoppen

Melissa Smilda is een naam waarvan waarschijnlijk nog weinig mensen van hebben gehoord. Zo vreemd is dat niet omdat het 19 jarige talent uit Drentse dorpje Peize nog nooit iets op single heeft uitgebracht. Met ‘De allermooiste ogen’ komt daar een einde aan. Het nummer is geschreven door Pascal de Vormer en in de studio van Arjan Venemann te Noordscheschut. Kenners uit het vak spreken al over een aanstormend talent.Melissa begon vijf jaar geleden als soloartiest.



