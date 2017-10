Alex vindt op het strand van Noordwijk z’n bossie rode rozen terug…

Jaren geleden scoorde Alex een grote hit met het nummer ‘ Bossie rooie rozen’. Nu laat hij iedereen middels z’n nieuwe single ‘Het begon ooit met een bossie rooie rozen’ weten hoe het afgelopen is. Het idee is ontstaan in de studio van Waylon van der Heijden.De Gebroeders Ko en Waylon hebben vervolgens de opvolger geschreven.Alex vertelt dat hij al een tijdje aan het zoeken was naar nieuwe single. ‘Heel toevallig werd in de studio geroepen dat er gewerkt moest worden aan nummer in de trant van ‘Bossie rooie rozen’ .



