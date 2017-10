Allan Hoekman kijkt terug op super periode bij Stad en Land

Allan, Dennis & Annomaakten gisteren wereldkundig dat ze helaas genoodzaakt zijn te stoppen als Stad en Land. Wij vroegen Allan Hoekman om meer informatie, maar daarover wil hij niets kwijt. 'Ik ga echt nietop details in. Ik kijk terug op een super periode', verklaarthet bandlid. Via Facebook bedanken ze iedereenvoor alle mooie momenten die ze met hun fans mochten delen. 'We zullen alle drie onze solocarriëres weer oppakken en hopen jullie natuurlijk op die manier weer tegen te mogen komen ergens in het land', aldus de mannen.



