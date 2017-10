André Boekel gaat solo verder en stapt over op Nederlandse popmuziek

Na 11 jaar in een trio te hebben opgetreden, gaat André Boekel verder als solozanger. Met zijn nieuwe single ‘Wat ga je me geven’ stapt hij over van de feest- en après-ski muziek naar de Nederlandse popmuziek.André Boekel vindt dat het tijd is om als solozanger zijn horizon te verbreden. Na jarenlang de Nederlandse smartlap te hebben gezongen in een trio, is het nu tijd voor zijn passie: Nederlandse Popmuziek. De nieuwe single ‘Wat ga je me geven’ is hierin de eerste stap.



