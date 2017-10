André Hazes wint de Ticketmaster Award

Maandag 2 oktober is André Hazes verrast met de Ticketmaster Award voor populairste Nederlandstalige artiest van het afgelopen jaar. Hij ontving de award uit handen van oud- winnaar Marco Borsato. Dit gebeurde tijdens het muziekevent Buma NL in TivoliVredenburg in Utrecht.Samen met Marco Borsato verzorgde André Hazes het openingscollege van Buma NL. Hierin werd uitgebreid ingegaan op André’s carrière en zijn passie voor het vak.



