Armand Fuchs neemt plaats in de stal van Feestartiesten.nl

Armand Fuchs hoopt met z’n nieuwe single ‘Neem me mee’ een groot publiek te bereiken. Het vrolijke lied heeft volgens diverse vooraanstaande vakmensen waaronder Bram Koning en Edwin van Hoevelaak de potentie om de hitlijsten te bestormen. Voor de uit Zwanenburg afkomstige zanger is dit z’n tweede Nederlandstalige single. In april lanceerde hij het nummer ‘Ondeugend’ waarmee hij een nieuwe uitdaging aanging.Het lied werd ontzettend goed opgepakt bij tal van radiostations.



klik hier voor het originele artikel