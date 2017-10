AVROTROS komt met online dramaserie over sexting en slutshaming op npo3.nl

AVROTROS komt in de seksweken van NPO 3 met de online dramaserie De slet van 6 VWO. Deze achtdelige web-only serie staat in het teken van de veelbesproken onderwerpen sexting en slutshaming. De hoofdrol is weggelegd voor Lisa Zweerman. Vanaf 2 november verschijnt er dagelijks rond 12.00 uur een nieuwe aflevering op npo3.nl.

Over De slet van 6 VWO

De slimme, maar onzekere Laura (17) verstuurt in een opwelling een pikante foto van zichzelf naar haar nieuwe liefde Mitchell. De foto lekt en Laura’s wereld stort in. Terwijl ze het mikpunt wordt van pesterijen, bedreigingen en hacking probeert Laura te achterhalen wie een gevaarlijk spel met haar speelt.

De slet van 6 VWO is een spannende short form-dramaserie. In acht afleveringen van vijf minuten volgen we de zoektocht van Laura, die erachter probeert te komen wie haar afperst met de verspreiding van haar naaktfoto’s.

Cast

Naast Lisa Zweerman spelen ook Fenna Ramos, Quincy Sedney, Bruno Prent, Nick Garcia, Joep Sertons, Wart Kamps en Margien van Doesen een rol in de serie.

De serie wordt geproduceerd door Me at the Zoo.





