Belinda Kinnaer kiest uit ‘Duizend mannen’

Het was Jannes die Belinda Kinnaer afgelopen mei tijdens de Lukassen Producties muziekreis in Griekenland tipte over een lied waarvan hij dacht dat dat echt bij haar zou passen. ‘Het is heel iets anders dan wat je van mij gewend bent maar ik vond het meteen een geweldig nummer. Ik besprak het met m’n vaste producer Edwin van Hoevelaak die de song van een country sausje en schitterende arrangementen heeft voorzien. Jan en Louis keizer hebben de tekst geschreven en ‘Duizend mannen’ is het resultaat’, vertelt Belinda.



