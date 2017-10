Berget Lewis blaast jury X Factor UK omver

Zangeres Berget Lewis heeft tijdens haar auditie bij de Britse variant van X Factor de jury omvergeblazen. Tijdens haar optreden zong Berget Purple Rain van Prince en dat maakte diepe indruk op de juryleden. Berget kreeg behalve de complimenten voor haar optreden ook een ticket voor de "Bootcamp" ronde. Afgelopen zondag was het zover en bracht zij het schitterende nummer 'A Song For You' met volle overtuiging! Daarmee is Berget door naar de "6 Chair Challenge".



