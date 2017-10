Bestel de DVD / CD ‘Jannes Live in GelreDome’ en maak kans op een Jannes Vespa Scooter

Jannes meldt trots dat hijzojuist de bevestiging gekregen dat de DVD / CD 'Jannes Live in GelreDome' voor de sinterklaas in de winkels ligt.'Ik ben zo blij en trots dat ook dit is gelukt. Men is nu met man en macht bezig om alles op tijd voor elkaar te krijgen.Ik heb zo ontzettend veel positieve reacties gehad op het concert. Ik ben zo blij dat jullie een geweldige avond hebben gehad, wat was het een feest. De vraag naar de DVD was zo groot dat ik er niet aan kon ontkomen om de DVD / CD zo snel mogelijk in de winkels te krijgen', aldus Jannes.



klik hier voor het originele artikel