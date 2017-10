Bløf speelt op Helden van de Top 2000 concert

De Zeeuwse topband Bløf staat 8 december op het podium tijdens het Helden van de Top 2000 concert in AFAS Life. Dat maakte zanger Paskal Jakobsen zojuist bekend bij NPO Radio 2-dj Gerard Ekdom. De mannen hebben net hun nieuwe single Zoutelande uitgebracht, maar zingen tijdens het concert nummers van hun helden uit de Top 2000. “De Top 2000 is echt een fenomeen. We kijken er naar uit om in die setting straks onze favoriete covers te spelen”, aldus Paskal. Ook de talentvolle indiepopband Rondé is toegevoegd aan de line-up.



