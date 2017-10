Coen & Sander aanwezig bij de winter editie van Groots met een zachte G

De voorbereidingen voor De Wintereditie van Groots zijn alweer in volle gang! De foute kersttrui is ontworpen, de setlijst is af, de gasten zijn gevraagd en het enige dat nog mist, is een voorprogramma…Daarvoor belde Guusmet de mannen van de Coen & Sander Show op Radio538 of zij nog een goed idee hadden of een tip voor nieuw talent. En dat hadden ze; Der Coen und Der Sander! Jawel, de populaire radio dj’s trekken hun lederhosen uit de kast en gaan straks samen met jullie de Ziggo Dome warmdraaien voordat Guus begint.



klik hier voor het originele artikel