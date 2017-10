Daantje schrijft autobiografisch nummer ‘Het is een kwestie van tijd’

Op het wereldberoemde nummer ‘Solis’ van Marco Antonio heeft Daantje een autobiografische Nederlandstalige tekst geschreven. De titel ‘Het is een kwestie van tijd’ is gebaseerd op de stukgelopen relatie met Ruud. Hij was jarenlang letterlijk en figuurlijk de liefde van haar leven. Ze was er zeker van dat Ruud terug zou komen en daarom klom ze in de pen om een lied te schrijven.Volgens Daantje was het een kwestie van tijd dat Ruud weer bij haar voor de deur stond. ‘Hij was terug voordat ik er erg in had.



