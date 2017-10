Daniel Oostra maakt met ‘Mijn nummer één’ grote stap

De nieuwe single ‘Mijn nummer één’ is voor Daniel Oostra de volgende maar ook grote stap richting zijn nieuwe doelen.Daniel Oostra staat al ruim 20 jaar op de bühne en heeft een goede muzikale carrière. Ondanks dit, wil hij zich verder ontwikkelen en kijken of er niet meer in zit. “Ik wil me later niet afvragen of er meer in had gezeten. Ik wil weten waar mijn plafond is”, aldus de zanger. Daarom zet hij een nieuwe koers uit met een professioneel team en nieuwe plannen.De eerste stap was het samenstellen van een team.



klik hier voor het originele artikel