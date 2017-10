De Parel van de Jordaan presenteert nieuwe single

De liefde voor het zingen begon voor Soraya op haar tiende. Het was het bekende vertrouwde terrein en in huiselijke sfeer. Het duurde nog even tot ze werd ontdekt en dat was in CaféLooyen door Maurice Nantille. Maurice voorspelde een grootse toekomst voor deze 'Parel van de Jordaan'. Vele talentenjachten volgdenen bij een groot aantal ging ze er met de hoofdprijs vandoor. Het heeft er zelfs toe bijgedragen dat ze “De stem van de “ Douwe Egberts” commercials werd.



