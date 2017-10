Debuutalbum ‘M’n Favoriet’ van Ramon Hermans een feit

Alle tracks op het debuutalbum 'M'n Favoriet' zijnin zijn geheel geschreven door Raymon en geproduceerd door Harald Queens. Detwee, die al een aantal hit-singles scoorden waaronder, 'M’n Favoriet' en 'Nu of Nooit', hebben hetafgelopen jaar in vele sessies diverse nieuwe muzikale richtingen verkend voor dit album. 'Het is fijn om met iemand samen te werken waarbij je je op je gemak voelt in de studio. Harald geeftme alle ruimte om de muziek te maken zoals ik het wil. Uiteindelijk zitten we altijd wel op één lijn', aldus Hermans.



