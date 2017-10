Demy de Groot geveld door de ziekte van Pfeiffer

Demy de Groot baalt als een stekker. Hij zit noodgedwongen thuis vanwege de ziekte van Pfeiffer. ‘Dat komt nu wel op een heel vervelend moment. Ik sta met m’n nieuwe single ‘Hé ja jij’ inmiddels drie weken in de Oranje Top 30 en dan krijg je dit. In eerste instantie dacht ik dat ik keelontsteking had, maar bloedonderzoek wees uit dat het de ziekte van Pfeiffer betrof. De afgelopen twee weken heb ik alle optredens al gecanceld en ook de komende twee weken blijf ik thuis’, aldus Demy.De zanger uit Capelle aan den IJssel probeert echter wel bij de opname van Toppers van Oranje die plaatsvindt op zondag 22 oktober in Nijkerk aanwezig te zijn.



klik hier voor het originele artikel