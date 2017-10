Dick van Altena geridderd in de orde van Oranje Nassau

7 oktober 2017 een dag om nooit meer te vergeten voor Dick van Altena. Normaal heeft Dick alles onder controle, van het eerste tot het laatste nummer regisseert hij de show, tot gisteravond. Ineens was daar de toneelmeester die een katheder neerzette en Burgermeester Toon van Asseldonk van Dick zijn woonplaats Oosterhout aankondigde. Zoals het een goed burgervader betreft had deze mooie en lovende woorden voor Dick maar de magische woorden “Het heeft zijne majesteit de Koning behaagt” die kwamen echt binnen bij Dick en de 250 aanwezige fans.Daar stond Ridder Dick, de man van de mooie liedjes met vochtige oogjes. Country, Nederlandstalig of Dialect Dick is van alle markten thuis zoals intussen heel veel Nederlands weten. Credits: Jan Verweij



