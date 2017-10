Duo Picobello steekt ‘Liefde is meer’ in een nieuw jasje

Dat Picobello nog steeds succesvol is bleek in het weekend van 7 oktober maar weer. In een bomvolle zaal van uitgaanscentrum ‘De Spikke’ te Heerde, wisten Betsy en Gert (duo Picobello) menigeen te verrassen met hun nieuwe single. De avond werd muzikaal omlijst met gastoptredens van o.a. Gerda en Terry West, Albert van Benthem, het IJsseldo, Silvia Swart en Colinda. Voor de vele fans een avond om nooit te vergeten want ze werden compleet verrast vanwege het nummer dat deze avond gepresenteerd werd met de titel ‘Liefde is meer’.



klik hier voor het originele artikel