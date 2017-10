Edwin van Hoevelaak ontvangt Hollandse Meesters Award

Edwin van Hoevelaak heeft op Buma NL de Hollandse Meesters Award ontvangen. De award is een erkenning voor een auteur die over een langere periode met Nederlandstalig repertoire succesvol is geweest en daarmee onmiskenbaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandstalige muziekcultuur.Wim van Limpt, CEO van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra, overhandigde de prijs. De componist, tekstschrijver en producent schreef de afgelopen jaren mee aan meer dan vijfhonderd liedjes.



