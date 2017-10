André Hazes volgend jaar opnieuw in Ahoy Eerste concertreeks André Hazes Live in Ahoy krijgt vervolg in 2018 Vandaag en morgen staat André Hazes tweemaal in een stampvol Ahoy met zijn gloednieuwe concert André Hazes Live in Ahoy. Het nieuwe avontuur van deze Nederlandse volksheld krijgt in 2018 een vervolg. Producent LiveLane maakt vandaag bekend dat André op zaterdag 27 oktober 2018 terug zal keren in de Rotterdamse Ahoy met een gloednieuw concert. Dat Nederland André omarmt blijkt wel uit de run op kaarten voor de eerste editie van André Hazes Live in Ahoy.



klik hier voor het originele artikel