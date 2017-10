Eerste editie André Hazes live in Ahoy groot succes

Vrijdagavond was de eerste André Hazes live in Ahoy. Wat een feest!Voor de fans en André is dit een avond om nooit te vergeten. André zijn eerste concert in Rotterdam Ahoy.Zijn eigen hits, maar ook die van zijn vader werden gezongen door André, maar ook door zijn fans.Het was een avond met een lach en met een traan. André Hazes jr. staat allang niet meer in de schaduw van André Hazes sr., maar er gewoon naast.Wat een artiest! Wat is hij gegroeid! Zaterdagavond staat zijn 2e concert gepland en volgend jaar 27 oktober 2018 voor de 3e keer.



