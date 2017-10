Erik Adams lanceert nieuwe single ‘Laat me zien’

“Laat me zien” is de titel van de nieuwe single van zanger Erik Adams. Hij isgeboren en getogen in het land van Maas en Waal schreef dit nummer zelf. Erik is niet geheel onbekend in de regio en ook buiten de grenzen van Maas en Waal.Naast de Hollands-talige nummers die hij heeft geschreven zoals “Blijf toch bij mij “ en ” Al mijn liefde’ ….schrijft deze Allround zanger/ liedjesschrijver ook Engelstalige nummers.Zijn Engelstalig nummer “Made for love” die hij uitbracht in 2011 en in de studio van René Groenevelt in Zeewolde en geproduceerd werd ,is voor de zanger betreft verschillende muziekgenres tempo’s en muziekstijlen niet vreemd.



