Fanclubavond van Adrian Mey vindt plaats op zaterdag 28 oktober

Zaterdag 28 oktober 2017zal de jaarlijkse Fanclubavond van de uit Aduard afkomstige zanger Adrian Mey weer worden gehouden.Dit jaar vindt het feest plaats in Grand Café Brugzicht te Aduard vanaf 20:30 uur. (zaal open vanaf 20:00 uur).Aan deze avond zal worden meegewerkt door niemand minder dan Peter Schaap (o.a. bekend van de hit “Adem mijn adem”, zangeres Liza, zanger Stevan Bloema en “Dorus”. Vanzelfsprekend zal Adrian Mey zelf ook een aantal keren optreden met zowel evergreens als ook nieuw repertoire en zal hij een aantal verrassingsduetten brengen!De presentatie van deze avond is in handen van Radio Westerkwartier presentator Roelf Pijpker uit Aduard.Ook zal er deze avond een verloting worden gehouden waarmee leuke prijzen te winnen zijn.



