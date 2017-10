Frans Ashwin brengt single uit ter ere van zijn overleden vader

Precies 20 jaar geleden, vlak na het overlijden van zijn vader, heeft Frans Ashwin speciaal voor hem de single ‘Ik voel me zo alleen’ ingezongen. Al die tijd lag deze prachtige emotionele ballad op de plank omdat het voor Frans te pijnlijk was om deze live te zingen. Nu 20 jaar later heeft Frans de kracht gevonden om het gevoelige ‘Ik voel me zo alleen’ op single uit te brengen. Voor de release en promotie is Frans Ashwin een samenwerking aangegaan met Maurice Edelenbosch van UltimateDisk.



