Freddy Cadel dendert door met Rocket 88

Nadat Freddy eerst maar niet uitgezongen raakt over Aleta, dient nu in rap tempo de opvolger zich al weer aan. Met de titel Aleta wist de zanger veel airplay te krijgen. Freddy, die overigens nog maar een jaar bezig is met zijn zangcarrière, weet in dat jaar flink indruk te maken door het uitbrengen van 4 singles en een minialbum. Met een flink gevulde agenda is Freddy Cadel een veel gevraagd artiest geworden. Ondertussen wordt er gewoon doorgeschreven en gecomponeerd en is inmiddels de vijfde single op rij met de titel ‘Rocket 88’ uitgekomen.



