Gino Graus lanceert op z’n 18e verjaardag z’n nieuwe vrolijke single ‘Ik wil je kussen’

25 oktober 2017 is het dubbel feest voor Gino Graus. Op die dag viert hij niet alleen zijn18e verjaardag maar ook zijn nieuwe single “Ikwil je kussen” zal op die dag uitkomen.Na het succesvolle “Vogelvrij” en het eerder dit jaar verschenen “Ga je mee” heeft Gino nu gekozen voor het vrolijke “Ik wil je kussen” waarvan hij zelf de tekst schreef. De productie was weer in handen van Mario Veltman.“Ik wil je kussen” is een heerlijk aanstekelijk nummer waarbij je niet stil kunt blijven staan.



