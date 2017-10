Gio Swikker volgt advies van Antonio Holsken op en lanceert nieuwe single ‘Canta Canta’

Gio Swikker heeft al vele jaren een goede band met Antonio Holsken. ‘Eigenlijk ken ik hem m’n hele leven al. Toen ik 14 maanden oud was stonden we op een camping in Ede waar Antonio optrad. Dat beeld is me altijd bijgebleven en ben eigenlijk vanaf die tijd al een fan van hem. Hij heeft ook de teksten geschreven van m’n voorgaande twee singles en is erg betrokken met mij’, erkent de 13 jarige Gio. Onlangs ging Gio met z’n familie speciaal voor Antonio naar Spanje. Tijdens zijn optreden mocht Gio ook een liedje zingen. Hij was zo trots als een pauw.



