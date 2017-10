Henk Robbemond toe aan z’n tweede single

Henk Robbemond is al meer dan 40 jaaractief met- en in de muziek. Zo bespeelt hij al sinds jeugdjaren de trompet en vanaf 2002 heeft hij al op menig podium zijn publiek getrakteerd op z’n prettig in het gehoor liggende stemgeluid.Henk koestert al vele jaren twee grote muzikale wensen: “Ja, na 15 jaar is er eentje vanuit gekomen. Zn debuutsingle “ik vraag U lieve Heer” Deze release van mijn eerste eigen single en eentje met een tekst welke volledig op mijn lijf geschreven is”, zo verklaarde de zanger uit Dordrecht.Nu met z’n tweede single “Waarom, waarom, waarom” moet er een vervolg aan gegeven worden.



