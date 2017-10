Hessel Wijkstra presenteert het Holland Festijn op 4 november in Wapenveld

Op zaterdag 4 november 2017 presenteert Hessel Wijkstra in de verwarmde feesttent in het Gelderse Wapenveld (onder de rook van Zwolle) het Holland Festijn i.s.m. Oranjevereniging Maxima. Zwolse artiesten mogen vanzelfsprekend niet ontbreken op deze avond. Deze keer is gekozen voor Wimmie Bouma en Mannes. Daarnaast zullen ook Dries Roelvink , Jeffrey Heesen, De Dikdakkers, Lytse Hille, Evert Baptis en het IJsselduo acte de présence geven. De aanvang is om 20.00 uur, de tent gelegen aan de Ir.r.r. van der Zeelaan 1 gaat open omstreeks 19.30 uur en de entree bedraagt in de voorverkoop € 15.00. Aan de 'deur' betaalt u € 18.00.

