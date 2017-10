Humberto Tan schrijft 40e sinterklaasboek

Humberto Tan schrijft dit jaar het 40e sinterklaasboek met de titel Het geheim van de gouden pepernoot. Hij is een van de drie schrijvers die in opdracht van UNOX een exclusief sinterklaasboek hebben geschreven. Net als de drie voorgaande jaren brengt UNOX de traditionele sinterklaasboeken, bij de Jumbo supermarkten, uit met daarin weer een verrassende hoofdrol voor Sinterklaas en de Pieten. De tweede en derde schrijver van 2017 worden in een later stadium bekend gemaakt. Fotocredits; Jim Hoogendorp.



