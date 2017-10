‘Ik heb je lief…..nieuwe single Mike Moria

Mike Moria,geboren in Zaandam begon in het jaar 2000met zingen. Hij gaf zich op bij veeltalentenjachten en bij een aantal heeft hij ook in de finale gestaan. In 2004 is Mike begonnen met hetschrijven van nummers voor diverse artiesten waaronder Wesley van Doesburg en Soraya. Mike wilde graagweer een eigen nummer en schreef het lied 'Ik heb je lief'voor zich zelf.Na een lange zoektocht kwam hij door Willeke Schoonewille in aanraking met producerRoy Otters (Anro Producties) uit Apeldoorn.



