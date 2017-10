Jacqueline Govaert brengt nieuwe single Old Records uit

Vandaag is 'Old Records', de nieuwe single van Jacqueline Govaert uitgekomen. Deze single wordt begeleid door een bijzondere videoclip die bestaat uit unieke beelden van Jacqueline en haar vroegere band Krezip. Gisteravond is de video bij RTL Boulevard in premiere gegaan. In het nummer blikt Jacqueline terug op deze bijzondere periode uit haar leven. Old Records is de opvolger van Back Of My Hand. Beide singles staan op Lighthearted Years, het langverwachte nieuwe album dat op 20 oktober wordt uitgebracht door Universal Music.



