Jan Koevoet lanceert het vrolijke nummer ‘De hele wereld mag het weten’

Als voorloper op het album ‘Jan Koevoet Top 50’ komt de uit Roosendaal afkomstige zanger nu met het vrolijke nummer ‘De hele wereld mag het weten’. Jan heeft het lied zelf geschreven en dat is te merken aan de tekst. ´ De hele wereld mag het weten, ik ben totaal van jou bezeten. Onder de sterren wil ik je zeggen dat ik zoveel van je hou. Is het je lach, zijn het je ogen waar ik steeds van lig te dromen. Op die ene zoen van jou, waarom ik nu zo van je hou’. Over dat onderwerp zingt hij graag en z’n fans genieten daarvan met volle teugen.



klik hier voor het originele artikel