Jeffrey Heesen heeft de Oranje Kroon

Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 16 oktober is dat ‘Liefde voor altijd’, de nieuwe single van Jeffrey Heesen. De 27-jarige zanger uit Oss heeft zich de afgelopen jaren behoorlijk in de kijker gespeeld in de Nederlandse muziekwereld. Zijn album ‘Intens’ uit 2016 werd uitstekend ontvangen, en momenteel werkt hij toe naar een vervolgalbum dat volgend jaar moet verschijnen. Dit nieuwe nummer belooft alvast veel goeds. Het is een vrolijk en swingend liedje, waarin je kunt horen dat Jeffreyeen geheel eigen stijl heeftgevonden



klik hier voor het originele artikel